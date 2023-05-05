У Північному морі різко побільшало кораблів РФ: у чому причина
Російські кораблі помітили в акваторії Північного моря, Норвегія очікує зростання активності РФ у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen .
Зазначається, що російські військові суди провадять діяльність, пов'язану з днем перемоги 9 травня. Нині у Північному морі діють кілька кораблів, що значно більше, ніж було в останні роки.
"Травень і червень - напружений період навчань наших та союзних сил оборони. Тому ми перебуваємо в періоді, коли очікується значна діяльність союзників - і Росії - на морі неподалік нас", - зазначили норвезькі Сили оборони.
У відомстві додали, що російські кораблі не порушують закону, оскільки перебувають у міжнародних водах.
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