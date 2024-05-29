На північному кордоні диверсанти, найважчі бої біля Авдіївки: що відбувається на фронті

Від початку цієї доби окупанти здійснили шість авіаударів із застосуванням 10 КАБів, 476 обстрілів позицій наших військ.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів.

На Харківському напрямку від початку доби наші війська відбивали дві атаки противника у районі Липців. Одне з боєзіткнень триває. За уточненими даними, за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 195 осіб.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито атаку в районі Степової Новоселівки. Ще одне бойове зіткнення триває біля Петропавлівки.

На Сіверському напрямку одну атаку російських загарбників українські воїни відбили неподалік села Виїмка.

На Краматорському напрямку від початку доби противник уже два рази намагався витіснити українських воїнів з позицій.

Як і минулої доби, найбільше напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває вісім бойових зіткнень. Із найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новоселівки Першої. Сили оборони проводять заходи стабілізації обстановки на даному напрямку. За уточненими даними за минулу добу на Покровському напрямку російський агресор втратив 394 особи.

На Курахівському та Времівському напрямках відбито по одній атаці.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив.