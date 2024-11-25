У північнокорейській ракеті, випущеній по Україні, виявили британську деталь 2023 року

"Щоб отримати технології для своїх програм озброєнь, держава-агресор Росія та її союзники - КНДР та Іран - використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР Міноборони, Росія отримала від КНДР більше 100 таких ракет. Вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував наприкінці 2023 року. Разом з ракетами Пхеньян тоді направив на Росію своїх військових фахівців, які обслужували пускові установки та фактично брали участь у воєнних злочинах проти України.

Жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах, зазначили в розвідці.

Зокрема, 2 січня 2024 року внаслідок влучання північнокорейської ракети у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей. 11 серпня 2024 року у Київській області від уламків KN-23/KN-24 загинули чотирирічний хлопчик та його батько, ще троє громадян отримали поранення.

Застосована Росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн 0 КНР, США, Японії, Британії та Швейцарії повідомили в ГУР.