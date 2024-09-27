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Північнокорейські хакери атакували компанію, яка виробляє ППО Iris-T, - Spiegel

Ілюстративне фото: хакери атакували компанію, яка виробляє ППО Iris-T (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Хакери Північної Кореї атакували компанію Diehl Defense. Вона виробляє системи ППО Iris-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними видання, хакери використали фейкові пропозиції роботи від нібито американських постачальників зброї. Ті працівники, які натискали на шкідливий PDF-файл, заражували свій комп'ютер шкідливим програмним забезпеченням. Це дозволяло потім шпигувати за комп'ютером.

Зазначається, що хакери сховали атакуючий сервер за назвою Uberlingen - це місце розташування компанії Diehl Defence. Також на сервері були автентичні сторінки входу німецькою мовою, схожі на сторінки Telekom та провайдера електронної пошти GMX.

Ймовірно, хакери хотіли отримати дані для входу в систему німецьких користувачів. Вони ретельно вивчили ситуацію в Німеччині, перш ніж атакувати компанію.

Нагадаємо, у травні цього року стало відомо про пожежу на складі компанії Diehl у Берліні. ЗА даними ЗМІ, пожежа нібито не загрожувала темпам виробництва зенітних ракетних установок.

Також повідомлялося, що тоді через пожежу 3 травня на заводі у Берліні частину міста накрив токсичний дим.

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Північна Корея