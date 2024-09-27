Северокорейские хакеры атаковали компанию, производящую ПВО Iris-T, - Spiegel

По данным издания, хакеры использовали фейковые предложения работы от якобы американских поставщиков оружия. Те сотрудники, которые нажимали на вредоносный PDF-файл, заражали свой компьютер вредоносным программным обеспечением. Это позволяло затем шпионить за компьютером.

Отмечается, что хакеры спрятали атакующий сервер под названием Uberlingen – это место расположения компании Diehl Defence. Также на сервере были аутентичные страницы входа на немецком языке, похожие на страницы Telekom и провайдера электронной почты GMX.

По всей вероятности, хакеры хотели получить данные для входа в систему немецких пользователей. Они тщательно изучили ситуацию в Германии, прежде чем атаковать компанию.

Напомним, в мае этого года стало известно о пожаре на складе компании Diehl в Берлине. По данным СМИ, пожар якобы не угрожал темпам производства зенитных ракетных установок.

Также сообщалось, что тогда из-за пожара 3 мая на заводе в Берлине часть города накрыл токсичный дым.

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