При поддержке американских инвесторов разрабатывается проект перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу. Это инициатива, которая может повлиять на отношения между США и Россией на фоне геополитических изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Бывший агент и близкий соратник российского диктатора Владимира Путина, управляющий директор компании Маттиас Варниг, при поддержке американских инвесторов, работает над проектом перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу.

Это потенциальный прорыв в отношениях между США и Россией, который приобрел особую актуальность на фоне президентской кампании Дональда Трампа.

По данным источников Financial Times, знакомых с ходом переговоров, именно Варниг выступил инициатором сделки, устанавливая контакты с командой Трампа через американских бизнесменов.

Его план предусматривает не только перезапуск газопровода, но и более глубокое экономическое сотрудничество между Вашингтоном и Москвой, включая возможное посредничество в завершении войны в Украине.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа знакомы с инициативой привлечения американских инвесторов и рассматривают ее как часть более широких усилий по нормализации отношений между США и РФ. Один из потенциальных консорциумов, работающий над схемой обхода санкций в отношении "Газпрома", возглавляют именно американские инвесторы.

Европейские страны выступают против

В Европе эта ситуация вызвала беспокойство. Лидеры нескольких европейских стран уже обсуждали возможные последствия восстановления "Северного потока-2". Один из двух трубопроводов был разрушен в сентябре 2022 года в результате диверсии, тогда как второй, мощностью 27,5 млрд кубометров газа в год, остался невредимым, но так и не был введен в эксплуатацию.

"Ну, теперь Россия будет надежной, потому что в центре событий находятся американцы, которые заслуживают доверия", - сказал бывший высокопоставленный американский чиновник, который был в курсе некоторых попыток заключения сделок.

Реализация этого плана потребует снятия санкций США с России, согласия Кремля на возобновление поставок и разрешения Германии на прием газа в Европе. Некоторые американские политики считают, что присутствие американских инвесторов в этой сделке может изменить баланс влияния на энергорынок ЕС.

Однако остается множество преград, включая политические риски и вероятное сопротивление европейских стран, которые после начала войны пытаются уменьшить зависимость от российских энергоносителей.