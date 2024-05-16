В северной части Волчанска оккупанты расстреляли гражданского, - МВД
В северной части Волчанска Харьковской области, где идут активные боевые действия, российские военные берут местных жителей в плен. Уже известно о первых расстрелах гражданских российскими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко в Telegram.
Как отметил Клименко, по оперативной информации по состоянию на данный момент, российские военные, пытавшиеся закрепиться в городе, не разрешали местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы.
"Известно о первых расстрелах гражданских российскими военными. В частности, один из жителей Волчанска пытался бежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков – россияне его убили", - информирует Клименко.
По фактам нарушения правил и обычаев войны следователи Национальной полиции в Харьковской области возбудили уголовное производство.
"Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей", - отмечает он.
Ситуация в Харьковской области
На минувшей неделе враг активизировал наступательные действия в Харьковской области. Больше всего на данном направлении страдает Волчанск, который является одной из приоритетных целей захватчиков для оккупации.
В то же время, как отмечают в Генштабе, оккупанты не достигли ожидаемого успеха и уже вчера стало известно, что ВСУ удалось частично оттеснить захватчиков из Волчанска.
В частности, вчера спикер ОСУВ Хортица Назар Волошин сообщал, что попытки российских захватчиков прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении остановлены. Ситуация несколько стабилизировалась, однако бои продолжаются.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.