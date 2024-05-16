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В северной части Волчанска оккупанты расстреляли гражданского, - МВД

Харьковская область, Четверг 16 мая 2024 13:15
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В северной части Волчанска оккупанты расстреляли гражданского, - МВД Фото: глава МВД Игорь Клименко (facebook com UA National Police)
Автор: Ярослава Борзова

В северной части Волчанска Харьковской области, где идут активные боевые действия, российские военные берут местных жителей в плен. Уже известно о первых расстрелах гражданских российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко в Telegram.

Как отметил Клименко, по оперативной информации по состоянию на данный момент, российские военные, пытавшиеся закрепиться в городе, не разрешали местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы.

"Известно о первых расстрелах гражданских российскими военными. В частности, один из жителей Волчанска пытался бежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков – россияне его убили", - информирует Клименко.

По фактам нарушения правил и обычаев войны следователи Национальной полиции в Харьковской области возбудили уголовное производство.

"Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей", - отмечает он.

Ситуация в Харьковской области

На минувшей неделе враг активизировал наступательные действия в Харьковской области. Больше всего на данном направлении страдает Волчанск, который является одной из приоритетных целей захватчиков для оккупации.

В то же время, как отмечают в Генштабе, оккупанты не достигли ожидаемого успеха и уже вчера стало известно, что ВСУ удалось частично оттеснить захватчиков из Волчанска.

В частности, вчера спикер ОСУВ Хортица Назар Волошин сообщал, что попытки российских захватчиков прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении остановлены. Ситуация несколько стабилизировалась, однако бои продолжаются.

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