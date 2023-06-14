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Північна Македонія – Україна: УЄФА призначив арбітра на матч відбору до Євро-2024

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Скоп'є, Середа 14 червня 2023 11:10
Північна Македонія – Україна: УЄФА призначив арбітра на матч відбору до Євро-2024 Фото: Македонці та українці перетиналися на Євро-2020 (facebook.com/footballfederationofmacedonia)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок третього туру кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року між збірною Північної Македонії та національною командою України розсудить бригада арбітрів зі Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Матч Північна Македонія – Україна відбудеться 16 червня в Скоп'є. Поєдинок прийме Національна арена "Тоше Проєскі". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

38-річний рефері Лукас Фендріх із Люцерна обслуговуватиме поєдинок балканців і "синьо-жовтих". У ролі лайнсменів йому допоможуть співвітчизники Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні. Четвертим арбітром стане ще один швейцарець – Алессандро Дудіч.

У нинішньому сезоні Фендріх відпрацював на 25-ти матчах. Арбітр показав 136 жовтих і 6 червоних карток, а також призначив 8 одинадцятиметрових. Нещодавно він розсудив фінал Кубка Швейцарії між "Янг Бойз" і "Лугано".

Збірна України 5 разів зустрічалася з Північною Македонією. Товариські зустрічі на початку століття завершилися нульовою нічиєю і мінімальною перемогою балканців. Натомість у відборі до Євро-2016 "синьо-жовті" двічі перемогли (1:0, 2:0), а на груповому етапі чемпіонату Європи 2020-го українці виявилися сильнішими з голами Ярмоленка та Яремчука (2:1).

До слова, раніше Україна звела внічию спаринг проти збірної Німеччини в Бремені.

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