Северная Македония – Украина: УЕФА назначил арбитра на матч отбора к Евро-2024

Поединок третьего тура квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года между сборной Северной Македонии и национальной командой Украины рассудит бригада арбитров из Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Матч Северная Македония – Украина состоится 16 июня в Скопье. Поединок примет Национальная арена "Тоше Проески". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

38-летний рефери Лукас Фендрих из Люцерна будет обслуживать поединок балканцев и сине-желтых. В роли лайнсменов ему помогут соотечественники Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Четвертым арбитром станет еще один швейцарец – Алессандро Дудич.

В нынешнем сезоне Фендрих отработал в 25-ти матчах. Арбитр показал 136 желтых и 6 красных карточек, а также назначил 8 одиннадцатиметровых. Недавно он рассудил финал Кубка Швейцарии между "Янг Бойз" и "Лугано".

Сборная Украины 5 раз встречалась с Северной Македонией. Товарищеские встречи в начале века завершились нулевой ничьей и минимальной победой балканцев. В свою очередь в отборе к Евро-2016 "сине-желтые" дважды победили (1:0, 2:0), а на групповом этапе чемпионата Европы 2020-го украинцы оказались сильнее с голами Ярмоленко и Яремчука (2:1).