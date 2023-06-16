Північна Македонія – Україна: Ребров відчепив двох зайвих на матч відбору до Євро-2024

Матч Північна Македонія – Україна відбудеться 16 червня в Скоп'є. Поєдинок прийме Національна арена "Тоше Проєскі". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Головний тренер "синьо-жовтих" визначився з переліком футболістів, які зможуть вийти на поле проти балканців. До фінальної заявки на матч потрапили 23 виконавці. Зайвими виявилися хавбек польського "Ракува" Владислав Кочергін і нападник луганської "Зорі" Назарій Русин.

Натомість знайшлося місце в переліку обраних для лідера київського "Динамо" Віталія Буяльського. Хавбек пропустив товариський поєдинок проти Німеччини (3:3) за рішенням тренера. Шанси Буяльського потрапити в заявку зросли після того, як до лазарету потрапили Бондар і Піхальонок.

Офіційна заявка національної команди на матч Північна Македонія – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков

Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик