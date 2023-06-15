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Північна Македонія – Україна: прогноз на матч відбору до Євро-2024

Фото: Збірна України розписала феєричну нічию з Німеччиною (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна Північної Македонії у третьому турі кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року прийме національну команду України.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Північна Македонія – Україна відбудеться 16 червня в Скоп'є. Поєдинок прийме Національна арена "Тоше Проєскі". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Для фахівців австрійської компанії Bwin фаворитом протистояння стали "синьо-жовті". На перемогу хлопців Сергія Реброва тут приймають ставки з коефіцієнтом 1,95. Натомість імовірний успіх балканців оцінили балом 3,90. Навіть нічия трохи вірогідніша – кеф 3,40.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на впевнену перемогу збірної України. Коефіцієнт на підсумкові 2:0 на користь "синьо-жовтих" склав солідні 8,50. Персональні фанати Артема Довбика вивчать варіант із дублем форварда "Дніпра-1" з балом 13,00.

Ще менше вірять у шанси Північної Македонії британці з контори William Hill. Якщо на збірну України тут заклали аналогічний кеф 1,95, то на перемогу балканців можна поставити з коефіцієнтом аж на рівні 4,20. На ймовірну нічию виставили бал 3,25.

Смілива ставка з голами обох команд у кожному з таймів може збільшити виграш у 13 разів. Тим часом на вольову перемогу "синьо-жовтих" після пропущеного від македонців м'яча ставки приймають із непоганим кефом 10,00.

Збірна України 5 разів зустрічалася з Північною Македонією. Товариські зустрічі на початку століття завершилися нульовою нічиєю і мінімальною перемогою балканців. Натомість у відборі до Євро-2016 "синьо-жовті" двічі перемогли (1:0, 2:0), а на груповому етапі чемпіонату Європи 2020-го українці виявилися сильнішими з голами Ярмоленка та Яремчука (2:1).

До слова, раніше Україна звела внічию спаринг проти збірної Німеччини в Бремені.

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