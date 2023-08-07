UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Північна Корея збирається наростити виробництво зброї

Фото: КНДР планує наростити виробництво зброї (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Лідер КНДР Кім Чен Ин видав наказ наростити виробництво обзброєння для "вдосконалення боєготовності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KCNA.

Наприкінці тижня Кім перевірив оборонні підприємства з виробництва крилатих ракет, літальних апаратів та ракетних установок. Там він "палко звернувся" до робітників та керівництва з закликом "вдосконалювати боєготовність" і "чесно продовжувати історію оборонної промисловості".

Крім цього, він закликав запровадити масове виробництво "різних типів передових двигунів для стратегічної зброї".

Розробки КНДР

Північна Корея вже неодноразово заявляла про нібито "беззаперечний статус ядерної держави". Крім цього, керівництво країни регулярно повідомляє про чергові розробки.

Так, 2 квітня КНДР заявила про друге випробування підводного безпілотника з ядерним зарядом Haeil-2, який нібито проплив 1000 кілометрів і вибухнув в Східному морі.

Пізніше вони намагались запустити військовий розвідувальний супутник. Однак, ця спроба провалилась - він впав в водах Жовтого моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР