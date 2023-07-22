Північна Корея запустила крилаті ракети у Жовте море, - Yonhap

В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що військові КНДР здійснили запуск кількох крилатих ракет у Жовте море між Китаєм та Корейським півостровом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

За даними південнокорейського інформаційного агентства, цей запуск відбувся лише через 3 дні після того, як Північна Корея випустила в море на протилежному узбережжі дві балістичні ракети.

Як зауважили південнокорейські військові, розвідувальні органи їх країни та США аналізували пуски, щоб дізнатися більше про тип запущених ракет та інші деталі.

"Наші збройні сили посилили спостереження та пильність, тісно співпрацюючи зі Сполученими Штатами та підтримуючи тверду готовність", - розповіли в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Також у Південній Кореї додали, що їхні військові уважно стежать за додатковими діями Півночі.

Зазначається, що Пхеньян здійснив запуски на тлі зростання напруженості на півострові.

Запуск ракет КНДР

Нагадаємо, що Північна Корея минулого тижня провела випробування зброї, яка була названа удосконаленою ракетою великої дальності. Нещодавно також у Пхеньяні погрожували збити військовий літак-розвідник США, який нібито шпигував поблизу північнокорейської території.

Також повідомлялося, що перед запуском КНДР 19 липня двох ракет у бік Східного моря, 12 липня північнокорейські військові також запустили балістичну ракету у бік Японського моря, а днем пізніше - повторили випробування.

Паралельно з цим США та Південна Корея виступили із засудженням таких дій, і провели навчання зі стратегічним бомбардувальником у відповідь.

Також повідомлялося, що 18 липня США вперше з 1980-х років направили до Південної Кореї атомний підводний човен класу "Огайо" USS Michigan з балістичними ракетами.