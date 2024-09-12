Північна Корея запустила балістичні ракети

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив у короткій заяві, що запуск відбувся в четвер вранці, але не надав жодних подробиць.

Це був перший запуск зброї Північною Кореєю більш ніж за два місяці. Він відбувся через три дні після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв подвоїти зусилля, щоб привести свої ядерні сили в повну готовність до бою зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Кім дав таку обіцянку, заявивши, що Північна Корея стикається з "серйозною загрозою" через те, що він назвав "безрозсудним розширенням" очолюваного США регіонального військового блоку, який зараз перетворюється на ядерний.

Оновлено о 03:57. Агентство AP виправило свою публікацію і тепер повідомляє, що КНДР випустила кілька балістичних ракет малої дальності в бік моря.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що виявив ракети, запущені зі столиці Північної Кореї, які пролетіли 360 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах між Корейським півостровом і Японією. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда доручив офіційним особам забезпечити безпеку кораблів і літаків.

Повідомлені дистанції бою свідчать про те, що ракети були розроблені для ураження цілей у Південній Кореї. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї засудив запуски як провокацію, яка становить серйозну загрозу миру на Корейському півострові.