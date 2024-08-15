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Президент Південної Кореї запропонував Пхеньяну переговори

Четвер 15 серпня 2024 06:44
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Президент Південної Кореї запропонував Пхеньяну переговори Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запропонував створити робочий консультативний орган з Північною Кореєю для обговорення шляхів послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці, виклавши своє бачення об’єднання сусідів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своїй промові до Дня національного визволення, присвяченій 79-й річниці незалежності Японії від колоніального правління 1910-1945 років після Другої світової війни, Юн заявив, що готовий розпочати політичну та економічну співпрацю, якщо Північна Корея "зробить лише один крок" до денуклеаризації.

Юн сказав, що запуск "міжкорейської робочої групи" може допомогти зняти напруженість і вирішити будь-які питання, починаючи від економічної співпраці до обміну людьми і возз’єднання сімей, розділених Корейською війною 1950-53 років.

"Ми почнемо політичну та економічну співпрацю в той момент, коли Північна Корея зробить лише один крок до денуклеаризації. Діалог і співпраця можуть призвести до істотного прогресу в міжкорейських відносинах ", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів Південної Кореї затвердив президентський указ про створення нового військового командування, яке почне функціонувати наприкінці цього року. Командування відповідатиме за стратегічні операції і спрямоване на посилення стримування зростаючих військових загроз з боку Північної Кореї.

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