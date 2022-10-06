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Північна Корея випустила балістичні ракети у бік Японського моря

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Пхеньян, Четвер 06 жовтня 2022 01:23
Північна Корея випустила балістичні ракети у бік Японського моря Фото: Північна Корея випустила балістичні ракети (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у напрямку Японського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Це вже 24 ракетне випробування Північної Кореї з початку року, попереднє відбулося 4 жовтня.

Нагадаємо, що КНДР у вівторок запустила балістичну ракету, траєкторія якої пролягала над північною частиною Японії. Там спрацювало екстрене сповіщення про повітряну небезпеку.

У вересні КНДР вперше в історії провела відразу чотири випробування балістичних ракет протягом одного тижня.

Крім цього, Північна Корея проводить підготовку до того, щоб найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен.

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