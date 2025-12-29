Північна Корея випробувала стратегічні крилаті ракети великої дальності

Агентство зазначає, що цей запуск є останнім заходом, на якому був присутній Кім Чен Ин у низці подій, покликаних підкреслити військовий та економічний прогрес країни напередодні ключового з'їзду правлячої партії. Очікується, що з'їзд відбудеться на початку 2026 року.

Згідно з інформацією KCNA, очільник КНДР висловив "велике задоволення", коли крилаті ракети, летячи по своїй орбіті над морем від Корейського півострова, вразили ціль.

За словами Кім Чен Ина, "регулярна перевірка надійності та оперативності компонентів ядерного стримування КНДР" є відповідальною першою, оскільки країна "стикається з різними загрозами безпеці".

Також він підтвердив, що Північна Корея продовжить докладати всіх зусиль до "необмеженого" розвитку своїх ядерних бойових сил.

Як пише KCNA, вчора глава КНДР був присутній ще й на церемонії відкриття паперової фабрики.

Південна Корея підтвердила запуск ракет

У понеділок в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що військові зафіксували запуск кількох крилатих ракет близько 8 ранку в неділю. Запуск був із району Сунан недалеко від Пхеньяна.

"Серія військових дій Північної Кореї за останній тиждень, включно з триваючими роботами з будівництва атомного підводного човна, є діями, що підривають мир і стабільність на Корейському півострові", - заявив представник Міноборони Південної Кореї.