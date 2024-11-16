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Північна Корея постачає Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності, - FT

Фото: Північна Корея постачає Росії системи великої дальності (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Пхеньян поставив Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності. Деякі з яких були перекинуті до Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання повідомило, що за останні тижні Північна Корея поставила близько п'ятдесяти 170-мм самохідних гаубиць M1989 вітчизняного виробництва та двадцять оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню, які можуть стріляти як звичайними ракетами, так і керованими.

 Нові поставки зброї з Північної Кореї знаменують собою останнє розширення підтримки авторитарною державою триваючого вторгнення Росії в Україну.  

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман сказав, що вони слідують моделі поглиблення північнокорейського втручання, починаючи від відправки великих обсягів боєприпасів, зброї та закінчуючи безпосередньою стороною у цій війні, що може допомогти російським військам повернути Курську область.

Він зазначив, що Північна Корея вже відіграла вирішальну роль у наданні мільйонів артилерійських боєприпасів для російських військових у 2023 році. А цього року вона ще більше поглибила свою участь, відправивши понад 12 000 військовослужбовців.

 

 

КНДР доєдналася до війни проти України

Північна Корея направила війська на допомогу Росії у війні проти України.

Відомо, що північнокорейські військові пройшли навчання на полігонах на сході РФ. Після чого, частину солдатів КНДР переправили у Курську область.

Нагадаємо, РБК-Україна вже писало, що КНДР передала Росії свої артилерійські системи Koksan.

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Російська ФедераціяКНДРПівнічна Корея