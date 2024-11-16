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Северная Корея поставляет России ракетные и артиллерийские системы большой дальности, - FT

Фото: Северная Корея поставляет России системы большой дальности (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пхеньян поставил России ракетные и артиллерийские системы большой дальности. Некоторые из которых были переброшены в Курскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

За последние недели Северная Корея поставила около пятидесяти 170-мм самоходных гаубиц M1989 отечественного производства и двадцать обновленных 240-мм реактивных систем залпового огня, которые могут стрелять как обычными ракетами, так и управляемыми.

Новые поставки оружия из Северной Кореи знаменуют собой последнее расширение поддержки авторитарным государством продолжающегося вторжения России в Украину.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман сказал, что они следуют модели углубления северокорейского вмешательства, начиная с отправки больших объемов боеприпасов, оружия и заканчивая непосредственной стороной в этой войне, что может помочь российским войскам вернуть Курскую область.

Он отметил, что Северная Корея уже сыграла решающую роль в предоставлении миллионов артиллерийских боеприпасов для российских военных в 2023 году. В этом году она еще больше углубила свое участие, отправив более 12 000 военнослужащих.

 

 

КНДР присоединилась к войне против Украины

Северная Корея направила войска на помощь России в войне против Украины.

Известно, что северокорейские военные прошли учения на полигонах на востоке РФ. После чего часть солдат КНДР переправили в Курскую область.

Напомним, РБК-Украина уже писало, что КНДР передала России свои артиллерийские системы Koksan.

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