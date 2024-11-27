Північна Корея готується передати Росії додаткові балістичні ракети, - США в ООН
Північна Корея готується передати Росії нову партію балістичних ракет на додаток до понад сотні вже поставлених, які країна-агресор застосовувала для ударів по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника постійного представника США в ООН Роберта Вуда під час засідання Ради безпеки ООН.
"КНДР готується передати ще більше балістичних ракет", - сказав Вуд.
Він також зазначив, що Пхеньян раніше незаконно передав Росії понад 18 тисяч контейнерів із боєприпасами та пов’язаними з ними матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет.
"Усі вони були використані для ударів по населених пунктах, таких як Київ та Запоріжжя", - зазначив представник США.
Вуд також наголосив, що США мають інформацію про те, що росіяни використовують на фронті велику кількість самохідних артилерійських установок калібру 170 мм, а також 240-мм реактивних систем залпового вогню виробництва КНДР.
За його словами, взамін Росія передала Північній Кореї системи ППО. Крім того, Пхеньян отримує інші постачання, зокрема пальне, технології та обладнання подвійного призначення.
Співпраця КНДР та Росії
Нагадаємо, що нещодавно видання The New York Times повідомило, що Росія отримала нові постачання балістичних ракет від Північної Кореї. Йдеться про ракети малої дальності Hwasong-11.
Окрім того, Росія вже застосувала їх для ударів по Києву цього літа.
Також зазначимо, що очільник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що постачання Росією артилерійських боєприпасів із Північної Кореї створюють серйозні проблеми для ЗСУ на фронті. Щобільше, після таких постачань спостерігається ескалація бойових дій.
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