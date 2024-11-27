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Півмільйона поранених: британська розвідка оцінила рівень медицини у російській армії

Росія, Середа 27 листопада 2024 13:37
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Півмільйона поранених: британська розвідка оцінила рівень медицини у російській армії Фото: У російській армії серйозні проблеми з пораненим (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

У російській армії серйозні проблеми з медичною допомогою на всіх рівнях. Вони збережуться цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, російське незалежне видання Astra news повідомило 14 листопада, що десятки поранених російських солдатів влаштували заворушення в Новосибірську через неналежне медичне обслуговування.

Солдати з 41 загальновійськової армії Центрального військового округу, як повідомляється, скаржилися на жорстоке поводження з боку командира свого підрозділу і не хотіли повертатися на передову без належної медичної допомоги. Повідомляється, що вони розбили вікна та пошкодили казарми, а 10 людей залишили територію комплексу.

"Нестача бронетехніки і постійна загроза безпілотних літальних апаратів призводять до значних затримок в евакуації поранених російських солдатів. Це майже напевно збільшує ймовірність більш серйозних травм і більш високих показників смертності серед тих, кого зрештою евакуювали через медичну систему", - йдеться у повідомленні.

За даними українського Генерального штабу, з лютого 2022 року Росія втратила понад 700 000 осіб, з яких близько 500 000 російських військовослужбовців зазнали поранень, зазначає британська розвідка.

"Майже, напевно, цей масштаб втрат продовжує чинити тиск на російську військово-медичну систему на всіх рівнях медичної допомоги, викликаючи значні логістичні проблеми і призводячи до нестачі медичного персоналу. Ці проблеми, ймовірно, збережуться принаймні протягом наступних трьох місяців", - прогнозують у Міноборони Британії.

Раніше голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що російські сухопутні війська зараз більші , ніж під час повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, проте з того часу їхня якість знизилася.

За його словами, зараз росіяни не становлять для НАТО загрози, яка була в лютому 2022 року.

З початку війни Росія втратила понад 700 тисяч людей убитими та пораненими. За даними британської розвідки, у жовтні середньодобові втрати російських військ у війні в Україні досягли нового максимуму.

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