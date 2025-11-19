Півмільярда гривень інвестицій залучив фонд Inzhur REIT - всього за 2 місяці діяльності

Як зазначається, на початку вересня 2025 інвестиційна компанія Inzhur оголосила про злиття 5 фондів в 1 новий мегафонд Inzhur REIT, який знизив поріг інвестування у велику комерційну нерухомість до історичних для України 10 грн.

Всього через 2 місяці команда Inzhur відзвітувала про перші досягнення: судячи з них, стратегія нового фонду дійсно спрацювала і він користується величезною популярністю.

Про досягнення позначки в 550 млн грн залучених інвестицій фондом Inzhur REIT стало відомо у вівторок, 18 листопада. Таким чином, цього обсягу інвестицій вдалося досягти за 70 днів, що минули з моменту відкриття фонду для інвестування - 9 вересня.

“Для ринку роздрібних інвестицій в українську нерухомість це дійсно вражаюча сума, особливо з огляду на швидкість її залучення. Це доводить великий інтерес українок і українців до інвестування в комерційну нерухомість, серйозний потенціал ринку внутрішніх інвестицій України - і правильність нашого рішення про об'єднання попередніх фондів з радикальним зниженням порогу доступності”, - зазначає Андрій Журжій, засновник і СЕО Inzhur.

Як і його інвестори, фонд Inzhur REIT дуже активний: днями до списку його діючих активів додався 10-й об'єкт - для магазинів Comfy і MasterZoo: крім нього, вже діють і заробляють об'єкти для "Сільпо", "Фора" та McDonald's, а ще 4 об'єкти для "Фора" і McDonald’s знаходяться на стадії проєктування та будівництва.

Також Inzhur знаходиться на фінальній стадії угоди з придбання ТРЦ за рекордні для себе 36 млн доларів в одному з обласних центрів західніше Києва, а ще - займається проєктуванням і підготовкою до будівництва ритейл-парку з Novus у якості якірного орендаря.

"Наша стратегічна мета - протягом найближчих 3 років навчити інвестуванню у велику комерційну нерухомість 1 млн українок та українців. У цьому нам дуже допомагає концепція фонду Inzhur REIT - з його порогом входу всього від 10 грн і унікальними спроможностями щодо інвестування у створення та придбання таких об'єктів, які раніше просто не були доступні", - пояснює Андрій Журжій.

Загальна сума активів усіх фондів Inzhur вже досягла 4,82 млрд грн: з компанією інвестують і заробляють понад 40 тисяч українок і українців. Переважна їх більшість представлена активами та інвесторами фонду Inzhur REIT.