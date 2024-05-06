Півфінали Ліги чемпіонів, плей-офф НБА та канадські розбірки в НХЛ: анонс тижня в спорті

"Денвер" – "Міннесота"

7 травня, 05:00, Денвер, "Болл Арена", телетрансляція на Setanta Sports

Вочевидь, центральне протистояння другого раунду плей-офф НБА подають під соусом дуелі Ніколи Йокіча та Ентоні Едвардса. Американець взяв гору в першому поєдинку, набравши дуже солідні 43 пункти. Тим часом сербський центровий вперше в цьогорічних матчах на виліт покинув паркет бодай без дабл-дабла. Та одна домашня поразка – ще не вирок. "Наггетс" досі залишаються фаворитом серії для букмекерів, але взяти реванш у "Тімбервулвз" доведеться негайно.

ПСЖ – "Боруссія" Д

7 травня, 22:00, Париж, "Парк де Пренс", трансляція на MEGOGO

Минулої середи "джмелі" подарували сенсацію в Дортмунді. Проте, мінімальна перемога з голом Нікласа Фюллькруга була цілком закономірною. "Боруссія" абсолютно нічим не поступилася гостям, а Джейдон Санчо затьмарив усіх зірок "Парижа". Та в столиці Франції дортмундцям буде вкрай непросто. Так, команда Луїса Енріке так і не набула бажаного катарськими шейхами блиску. Однак, у сезоні 2023/24 ПСЖ видирався нагору й зі значно складніших ситуацій.

Фото: Джейдон Санчо (праворуч) присоромив усіх скептиків (twitter.com/BVB)

"Ванкувер" – "Едмонтон"

8 травня, 02:00, Ванкувер, "Роджерс Арена", телетрансляція на Setanta Sports+

Другий раунд Кубка Стенлі подарував канадське протистояння. "Кенакс" і "Ойлерз" були кращими за "Нешвілл" і "Лос-Анджелес", тож тепер за мінімум чотири матчі повинні визначити фіналіста Західної конференції. Розпочнуть з двох зустрічей у Ванкувері. Про "Північний Голлівуд" спогади в "Едмонтона" не найкращі. У регулярці "Ойлерз" зазнали тут двох гучних фіаско (1:8, 2:6). Та й загалом ще не перемагали "Ванкувер" у нинішньому сезоні. Утім, курчат НХЛ повесні рахують.

"Реал" – "Баварія"

8 травня, 22:00, Мадрид, "Сантьяго Бернабеу", трансляція на MEGOGO

Завсідники фінальних стадій Кубка чемпіонів у першому півфіналі підтвердили клас протистояння. Ні внутрішні проблеми, ні огріхи в менеджменті не впливають на рівень суперництва "Баварії" та "Реала". Кожен очний поєдинок європейських грандів – справжня ін'єкція футболу вищого ґатунку. Чотири м'ячі на двох команди оформили в Мюнхені. Чогось подібного слід очікувати і в Мадриді, а головною чеснотою протистояння залишається інтрига щодо майбутнього переможця.

Фото: Джамал Мусіала готовий конкурувати з Джудом Беллінгемом (twitter.com/FCBayern)

"Нью-Йорк" – "Індіана"

9 травня, 03:00, Нью-Йорк, "Медісон Сквер Гарден", телетрансляція на Setanta Sports

У ніч проти четверга "Нікс" і "Пейсерс" зіграють другий очний матч у другому раунді плей-офф. Відкриють же серію вони в ніч на вівторок. У фаворити експерти записали "Нью-Йорк". Утім, "Індіана" і в регулярці виглядала непогано, і "Мілуокі" в першому раунді доволі впевнено "винесла". До того ж, "Пейсерс" цілком підпадають під категорію незручних суперників занепалого гранда. У двох із трьох попередніх виходів "Нікс" у плей-офф за 11 років вилітали вони саме від "Індіани".