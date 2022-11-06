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На півдні ЗСУ виконали понад 140 вогневих завдань: били по опорних пунктах та ППО окупантів

Фото: на півдні ЗСУ виконали понад 140 вогневих завдань (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Південному напрямку за минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 140 вогневих завдань, у тому числі було завдано ударів по району зосередження ворожої живої сили та техніки у Геройському та Раденському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Повідомляється, що наша штурмова та армійська авіація відпрацювали по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів у Баштанському та Бериславському районах. Бомбардувальники та винищувачі били по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, системах ворожої протиповітряної оборони у Херсонському районі.

За підсумками доби на півдні ліквідовано:

  • 57 окупантів;
  • 2 танки;
  • 2 великокаліберні гаубиці;
  • 3 одиниці автобронетехніки.

Пошкоджена ще одна гармата-гаубиця та 2 автомобілі.

Також повідомляється, що Чорноморське угрупування ворожих сил налічує 3 одиниці без ракетоносіїв на чергуванні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступальну операцію на Херсон уповільнюють погодні умови.

Напередодні з'явилася інформація про те, що російські окупанти тікають із міста та знімають свої прапори, але українська сторона попереджає про можливі провокації.

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Херсонська область