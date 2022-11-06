ua ru
Нд, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На півдні ЗСУ виконали за добу 90 вогневих завдань по позиціях ворога

Новость на русском →
Херсонська область, Неділя 06 листопада 2022 14:34
На півдні ЗСУ виконали за добу 90 вогневих завдань по позиціях ворога Фото: ЗСУ на півдні 90 разів відпрацювали по позиціях ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські артилеристи за минулу добу виконали 90 вогневих завдань на півдні. Захисники знищили ворожий склад з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вчора атакували позиції окупантів, логістичні об'єкти, місцях дислокації та техніки противника. У Скадовському районі Херсонської області захисники знищили російський склад з боєприпасами. Інші втрати та пошкодження розвідуються.

Військові зазначили, що ситуація на півдні контрольована. Росіяни намагаються утримали зайняті позиції. Вночі окупанти атакували позиції ЗСУ та мирне населення, застосовуючи ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.

Нагадаємо, бійці добровольчих формувань у Сумській області сьогодні збили ворожий безпілотник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України ВСУ
NEWS
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України