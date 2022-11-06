На півдні ЗСУ виконали за добу 90 вогневих завдань по позиціях ворога

Фото: ЗСУ на півдні 90 разів відпрацювали по позиціях ворога (Getty Images)

Українські артилеристи за минулу добу виконали 90 вогневих завдань на півдні. Захисники знищили ворожий склад з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вчора атакували позиції окупантів, логістичні об'єкти, місцях дислокації та техніки противника. У Скадовському районі Херсонської області захисники знищили російський склад з боєприпасами. Інші втрати та пошкодження розвідуються. Військові зазначили, що ситуація на півдні контрольована. Росіяни намагаються утримали зайняті позиції. Вночі окупанти атакували позиції ЗСУ та мирне населення, застосовуючи ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.