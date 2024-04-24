На півдні України випав "брудний" дощ: синоптики назвали причину явища (фото, відео)

"Сьогодні, 24 квітня, вранці жителі Миколаївщини могли спостерігати "брудний" дощ. Дощ і вітер південної чверті сприяють акумулюванню пилу і осадженню його з опадами", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як підкреслили у Центрі, перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин (пилу) в повітрі Миколаєва не зафіксовано.

Додамо, що "брудний дощ бачили і в Одеській області.

Звідки з'явився "брудний дощ"

23 квітня циклон на Середземному морі виніс на Балканський півострів пил та пісок з Сахари. Зливові дощі "змили" більшу його частину на територію Греції та Болгарії. Оскільки висотні повітряні потоки мають західний переніс, циклон з Європи дійшов і до території України.

Супутникове фото актуальної погоди (facebook.com/mykolaivhmc)