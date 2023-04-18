На півдні України та в Азовському морі зафіксували російську ППО, - аналітики

Аналітики зафіксували радіолокаційна активність на тимчасового окупованих територіях України. Ймовірно, це може свідчити про розміщення російських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Брейді Афріка в Twitter.

Дослідник опублікував знімок, зроблений супутниками з радаром з синтезованою апертурою (SAR). Такі супутники фіксують випромінювання радіохвиль. Аналітик пояснює, що цей принцип схожий на те, як кажани використовують ехолот, аби бачити у темряві.

Фото: аналітики зафіксували російську ППО на півдні України (twitter.com/bradyafr)

Зафіксовані на знімку лінії, ймовірно, можуть бути ознаками роботи радарів російських систем ППО.