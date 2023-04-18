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На півдні України та в Азовському морі зафіксували російську ППО, - аналітики

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Україна, Вівторок 18 квітня 2023 13:12
На півдні України та в Азовському морі зафіксували російську ППО, - аналітики Фото: аналітики зафіксували російську ППО на півдні України та в Азовському морі (doblest club )
Автор: Наталія Юрченко

Аналітики зафіксували радіолокаційна активність на тимчасового окупованих територіях України. Ймовірно, це може свідчити про розміщення російських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Брейді Афріка в Twitter.

Дослідник опублікував знімок, зроблений супутниками з радаром з синтезованою апертурою (SAR). Такі супутники фіксують випромінювання радіохвиль. Аналітик пояснює, що цей принцип схожий на те, як кажани використовують ехолот, аби бачити у темряві.

На півдні України та в Азовському морі зафіксували російську ППО, - аналітики

Фото: аналітики зафіксували російську ППО на півдні України (twitter.com/bradyafr)

Зафіксовані на знімку лінії, ймовірно, можуть бути ознаками роботи радарів російських систем ППО.

Варто зазначити, що радіолокаційну активність зафіксували над окупованою росіянами територією півдня України, а також в Азовському морі.

Нагадаємо, раніше військові повідомляли, що російські окупанти на півдні України почали більше запускати керовані авіаційні бомби.

Аналітики ISW зазначають, що російські війська перегруповуються на півдні України, остерігаючись контрнаступу ЗСУ.

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