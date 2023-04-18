На юге Украины и в Азовском море зафиксировали российскую ПВО, - аналитики
Аналитики зафиксировали радиолокационную активность на временных оккупированных территориях Украины. Вероятно, это может свидетельствовать о размещении российских систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Брейди Африка в Twitter.
Исследователь опубликовал снимок, сделанный спутниками с радаром с синтезированной апертурой (SAR). Такие спутники фиксируют излучение радиоволн. Аналитик объясняет, что этот принцип похож на то, как летучие мыши используют эхолот, чтобы видеть в темноте.
Фото: аналитики зафиксировали российскую ПВО на юге Украины (twitter.com/bradyafr)
Зафиксированные на снимке линии, вероятно, могут являться признаками работы радаров российских систем ПВО.
Следует отметить, что радиолокационную активность зафиксировали над оккупированной россиянами территорией юга Украины, а также в Азовском море.
Напомним, ранее военные сообщали, что российские оккупанты на юге Украины начали больше запускать управляемые авиационные бомбы.
Аналитики ISW отмечают, что российские войска перегруппировываются на юге Украины, опасаясь контрнаступления ВСУ.
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