На юге Украины и в Азовском море зафиксировали российскую ПВО, - аналитики

Аналитики зафиксировали радиолокационную активность на временных оккупированных территориях Украины. Вероятно, это может свидетельствовать о размещении российских систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Брейди Африка в Twitter.

Следует отметить, что радиолокационную активность зафиксировали над оккупированной россиянами территорией юга Украины, а также в Азовском море.

Зафиксированные на снимке линии, вероятно, могут являться признаками работы радаров российских систем ПВО.

Исследователь опубликовал снимок, сделанный спутниками с радаром с синтезированной апертурой (SAR). Такие спутники фиксируют излучение радиоволн. Аналитик объясняет, что этот принцип похож на то, как летучие мыши используют эхолот, чтобы видеть в темноте.

Напомним, ранее военные сообщали, что российские оккупанты на юге Украины начали больше запускать управляемые авиационные бомбы.

Аналитики ISW отмечают, что российские войска перегруппировываются на юге Украины, опасаясь контрнаступления ВСУ.

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