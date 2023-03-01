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На півдні окупованого Криму пролунали потужні вибухи

Ілюстративне фото: на півдні окупованого Криму пролунали потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 1 березня, на півдні тимчасово окупованого Криму було чути гучні вибухи. Причина поки що невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

У мережі пишуть, що вибух почули мешканці Ялти, Гурзуфа та інших населених пунктів ПБК. У них затремтіли меблі, вікна, сигналізації машин спрацювали в окрузі.

При цьому на тлі вибухів було чути звуки літаків.

Крім того, вибух чули і жителі Бахчисараю. За їхньою інформацією, він пролунав у районі військової частини на Сімферопольській вулиці. Це могла бути робота ППО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 лютого у Криму жителі почули кілька вибухів.

Також ми писали, що кілька тижнів тому у Вірменську на півночі Криму пролунали вибухи. Очевидці стверджували про роботу ППО.

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ЯлтаБахчисарайвибухиКрымПВОВійна Росії проти України