На півдні Молдови автобус "Одеса-Кишинів" зіштовхнувся з трактором (фото)

Масштабна аварія сталась у четвер, 13 березня, на трасі R-30 у районі Штефан-Воде, на півдні Молдови неподалік українського кордону. Там трактор зіштовхнувся з пасажирським автобусом, який їхав з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

За попередніми даними, в момент аварії в автобусі було 27 пасажирів. Однак, на щастя, обійшлося без загиблих. У поліції не повідомляли про те, скільки людей отримали травми і в якому вони перебувають у стані.

Наразі немає офіційних підтверджень про маршрут пасажирського автобуса, але, за даними видання в ДТП потрапив рейс "Одеса-Кишинів".

Також відомо, що тести на алкоголь у обох водіїв виявились негативними. Причини ДТП наразі не встановлено.

Фото: на півдні Молдови автобус "Одеса-Кишинів" зіштовхнувся з трактором (politia.md)

Раніше ми писали про те, що автобус маршрутом "Київ-Кишинів" потрапив в аварію у Молдові вранці суботи, 15 лютого. Водій не впорався з кермуванням на слизькій дорозі.

Також ми писали, що 15 грудня поблизу Львова сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда, машини та мікроавтобусу. Семеро людей загинули, троє постраждали. Водій, який влаштував аварію, втік з місця події, його затримали.