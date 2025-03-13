На юге Молдовы автобус "Одесса-Кишинев" столкнулся с трактором (фото)

Масштабная авария произошла в четверг, 13 марта, на трассе R-30 в районе Штефан-Воде, на юге Молдовы недалеко от украинской границы. Там трактор столкнулся с пассажирским автобусом, который ехал из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

По предварительным данным, в момент аварии в автобусе было 27 пассажиров. Однако, к счастью, обошлось без погибших. В полиции не сообщали о том, сколько людей получили травмы и в каком они находятся в состоянии.

Пока нет официальных подтверждений о маршруте пассажирского автобуса, но, по данным издания в ДТП попал рейс "Одесса-Кишинев".

Также известно, что тесты на алкоголь у обоих водителей оказались отрицательными. Причины ДТП пока не установлены.

Фото: на юге Молдовы автобус "Одесса-Кишинев" столкнулся с трактором (politia.md)

Ранее мы писали о том, что автобус маршрутом "Киев-Кишинев" попал в аварию в Молдове утром субботы, 15 февраля. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Также мы писали, что 15 декабря вблизи Львова произошло тройное ДТП с участием автопоезда, машины и микроавтобуса. Семь человек погибли, трое пострадали. Водитель, который устроил аварию, скрылся с места происшествия, его задержали.