На півдні короткочасні дощі, а решта територій - без опадів: яка погода буде сьогодні

Погода в Україні

Вітер буде переважно північно-східного напрямку, а його швидкість становитиме 5-10 м/с.

У південних областях можливі короткочасні дощі, місцями навіть грози. Однак на решті території країни опади не прогнозуються.

Повітря в Україні прогріється до +28°...+33°. Синоптики зазначили, що на Прикарпатті та в більшості південних областей очікується +24°...+29°.

Погода в Києві та області

На Київщині буде мінлива хмарність, однак без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +28°...33°. У столиці буде трохи спекотніше - від +30° до +32°.

Фото: погода в Україні 29 серпня (meteo.gov.ua)