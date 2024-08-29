На півдні короткочасні дощі, а решта територій - без опадів: яка погода буде сьогодні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, однак погода буде теплою і навіть спекотною. Короткочасні опади очікуються лише на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.
Вітер буде переважно північно-східного напрямку, а його швидкість становитиме 5-10 м/с.
У південних областях можливі короткочасні дощі, місцями навіть грози. Однак на решті території країни опади не прогнозуються.
Повітря в Україні прогріється до +28°...+33°. Синоптики зазначили, що на Прикарпатті та в більшості південних областей очікується +24°...+29°.
На Київщині буде мінлива хмарність, однак без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +28°...33°. У столиці буде трохи спекотніше - від +30° до +32°.
Нагадаємо, що у перші дні вересня погода залишиться теплою, а подекуди - спекотною. Подробиці стосовно прогнозів на наступний місяць читайте у матеріалі РБК-Україна.
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