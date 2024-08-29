На юге кратковременные дожди, а остальные территории - без осадков: какая погода будет сегодня

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, однако погода будет теплой и даже жаркой. Кратковременные осадки ожидаются только на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .
Ветер будет преимущественно северо-восточного направления, а его скорость будет составлять 5-10 м/с.
В южных областях возможны кратковременные дожди, местами даже грозы. Однако на остальной территории страны осадки не прогнозируются.
Воздух в Украине прогреется до +28...+33°. Синоптики отметили, что в Прикарпатье и в большинстве южных областей ожидается +24°...+29°.
В Киевской области будет переменная облачность, однако без осадков. Днем столбики термометров покажут +28...33°. В столице будет немного жарче - от +30° до +32°.
Напомним, что впервые дни сентября погода останется теплой, а иногда - жаркой. Подробности относительно прогнозов на следующий месяц читайте в материале РБК-Украина.
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