На півдні Італії розбився вертоліт із туристами: загинули семеро людей

Вертоліт, що летів з італійських островів Треміті на материк, розбився сьогодні, 5 листопада, приблизно за 50 кілометрів від міста Фоджа в південно-східному регіоні Апулії. Усі семеро людей, які перебували на борту, загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Погодні умови були поганими, вони й могли стати причиною катастрофи. Але в поліції зазначили, що причина аварії досі невідома. За повідомленням регіональних ЗМІ, серед постраждалих чотири туристи зі Словенії.
Цікаво, що губернатор Апулії дізнався про аварію, коли був присутнім на мітингу в Римі на підтримку України. Він у терміновому порядку залишив захід та вирушив на місце краху.
Раніше ми писали, що новий уряд прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні має намір схвалити шостий пакет військової допомоги для України. Рішення буде ухвалено, "якщо нічого не зміниться".
Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав Італію та Францію надати систему ППО SAMP-T.
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