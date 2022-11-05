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На юге Италии разбился вертолет с туристами: погибли семь человек

Фото: на юге Италии разбился вертолет с туристами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вертолет, летевший с итальянских островов Тремити на материк, разбился сегодня, 5 ноября, примерно в 50 километрах от города Фоджа в юго-восточном регионе Апулии. Все семь человек, находившиеся на борту, погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Погодные условия были плохими, они и могли стать причиной крушения. Но в полиции отметили, что причина аварии до сих пор неизвестна. По сообщению региональных СМИ, среди пострадавших четыре туриста из Словении.

Интересно, что губернатор Апулии узнал о крушении, когда присутствовал на митинге в Риме в поддержку Украины. Он в срочном порядке покинул мероприятие и отправился на место крушения.

Ранее мы писали, что новое правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони намерено одобрить шестой пакет военной помощи для Украины. Решение будет принято, "если ничего не изменится".

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию и Францию предоставить систему ПВО SAMP-T.

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Италия