На юге Италии разбился вертолет с туристами: погибли семь человек

Вертолет, летевший с итальянских островов Тремити на материк, разбился сегодня, 5 ноября, примерно в 50 километрах от города Фоджа в юго-восточном регионе Апулии. Все семь человек, находившиеся на борту, погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Погодные условия были плохими, они и могли стать причиной крушения. Но в полиции отметили, что причина аварии до сих пор неизвестна. По сообщению региональных СМИ, среди пострадавших четыре туриста из Словении.

Интересно, что губернатор Апулии узнал о крушении, когда присутствовал на митинге в Риме в поддержку Украины. Он в срочном порядке покинул мероприятие и отправился на место крушения.