На юге Филиппин загорелся паром: более 30 человек погибли
На юге Филиппин загорелся паром, на борту которого находились около 250 пассажиров и членов экипажа. В результате пожара погиб по меньшей мере 31 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Пожар на пароме MV Lady Mary Joy 3 вспыхнул ночью возле острова Балук-Балук в провинции Базилан. Из-за суматохи некоторые из пассажиров судна спрыгивали в воду.
Breaking: Umakyat на 29 ang naitalang nasawi sa nasunog на MV Lady Mary Joy 3.— NewsFlashPH (@NewsFlashPH) 30 марта 2023
Для муля в PCG станция Исабеля (Basilan), и barko ay mayroong 189 на pasahero at 36 на crew.
VIDEO: PCG STATION ISABELA, BASILAN pic.twitter.com/Id23awSeyY
К спасательным работам привлекли береговую охрану, флот, еще один паром и местных рыбаков. Местные власти отмечают, что продолжаются поиски еще семи пропавших без вести.
Известно, что удалось спасти 195 пассажиров и 35 членов экипажа. Еще 31 человек погиб.
Ang nasunog на MV Lady Mary Joy 3 на pag-aari ng Aleson Shipping.— NewsFlashPH (@NewsFlashPH) 30 марта 2023
Nangyari ang sunog sa karagatang sakop ng Barangay Baluk baluk sa munisipalidad ng Hadji
Muhtamad sa Basilan. @IRcalbayog247
(VIDEO: Isabela City DRRMO) pic.twitter.com/SzUqkqUOP3
Напомним, в американском штате Кентукки столкнулись два военных вертолета. Инцидент произошел у военной базы Форт-Кембелл.
Также отметим, что недавно у берегов Италии затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли более 60 человек, среди которых много детей.
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