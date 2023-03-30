На юге Филиппин загорелся паром: более 30 человек погибли

На юге Филиппин загорелся паром, на борту которого находились около 250 пассажиров и членов экипажа. В результате пожара погиб по меньшей мере 31 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Пожар на пароме MV Lady Mary Joy 3 вспыхнул ночью возле острова Балук-Балук в провинции Базилан. Из-за суматохи некоторые из пассажиров судна спрыгивали в воду.

Breaking: Umakyat на 29 ang naitalang nasawi sa nasunog на MV Lady Mary Joy 3.



Для муля в PCG станция Исабеля (Basilan), и barko ay mayroong 189 на pasahero at 36 на crew.



VIDEO: PCG STATION ISABELA, BASILAN pic.twitter.com/Id23awSeyY — NewsFlashPH (@NewsFlashPH) 30 марта 2023

К спасательным работам привлекли береговую охрану, флот, еще один паром и местных рыбаков. Местные власти отмечают, что продолжаются поиски еще семи пропавших без вести.

Известно, что удалось спасти 195 пассажиров и 35 членов экипажа. Еще 31 человек погиб.

Ang nasunog на MV Lady Mary Joy 3 на pag-aari ng Aleson Shipping.



Nangyari ang sunog sa karagatang sakop ng Barangay Baluk baluk sa munisipalidad ng Hadji

Muhtamad sa Basilan. @IRcalbayog247



(VIDEO: Isabela City DRRMO) pic.twitter.com/SzUqkqUOP3 — NewsFlashPH (@NewsFlashPH) 30 марта 2023

Напомним, в американском штате Кентукки столкнулись два военных вертолета. Инцидент произошел у военной базы Форт-Кембелл.

Также отметим, что недавно у берегов Италии затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли более 60 человек, среди которых много детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.