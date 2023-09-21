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На півдні бійці Нацгвардії просунулись вглиб оборони окупантів

Фото: на півдні бійці Нацгвардії просунулись вглиб оборони окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На півдні підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони росіян. Зокрема, на Мелітопольському напрямку вдалося відтиснити ворога з позицій.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Незважаючи на щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як в глибину оборони ворога, так і по фронту", - розповів він.

Також, за його словами, на Мелітопольському напрямку вказані підрозділи  Нацгвардії витісняють окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір росіян.

Ситуація на фронті

За даними речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Зокрема, окупанти змушені відходити з позицій під Мелітополем через тиск ЗСУ.

Крім того, судячи зі звіту Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні дії в районі Бахмута Донецької області, а також на заході Запорізької області.

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