На юге бойцы Нацгвардии продвинулись вглубь обороны оккупантов

"Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту", - рассказал он.

Также, по его словам, на Мелитопольском направлении указанные подразделения Нацгвардии вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, несмотря на мощное сопротивление россиян.

Ситуация на фронте

По данным спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В частности, оккупанты вынуждены отходить с позиций под Мелитополем из-за давления ВСУ.

Кроме того, судя из отчета Института изучения войны, ВСУ продолжили наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области, а также на западе Запорожской области.