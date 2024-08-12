На півдні до +31 градуса й без дощів: прогноз погоди в Україні на завтра

У вівторок, 13 серпня, в Україні буде тепло, однак спека до +31 очікується на півні. При цьому дощі малоймовірні.

Про це заявила синоптик Наталія Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.

Найближчої ночі в Україні очікується комфортна температура: +12...+16 градусів, у Волинській та Рівненській областях місцями до +10...+12 градусів, а на півдні - тепліше, до +15...+20 градусів.

Завтра вдень, 13 серпня, температура підніметься до +24...+28 градусів, на півночі країни - +20...+25 градусів, а на півдні повітря прогріється до +28...+31 градуса.

Завдяки полю високого атмосферного тиску над Україною, у всіх регіонах буде сухо та сонячно.

Погода у Києві

У Києві також очікується сонячний день без опадів. Найближчої ночі температура становитиме близько +15 градусів, вдень потеплішає до +23...+24 градусів.

Коли очікувати спеку

З середини тижня температура повітря почне поступово підвищуватися, спочатку на південному заході та заході, а потім по всій Україні.

Пік спеки прогнозується на 16-20 серпня, причому на сході та півдні вона затримається до Дня Незалежності.