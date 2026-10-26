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На Південному мості в Києві майже на тиждень обмежать рух транспорту

17:54 26.10.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
На Південному мості в Києві майже на тиждень обмежать рух транспорту Ілюстративне фото: на Південному мості в Києві обмежать рух транспорту (колаж РБК-Україна)
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У Києві на Південному мості з 27 жовтня по 1 листопада частково перекриють рух транспорту. Обмеження діятимуть у напрямку лівого берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Дорожні роботи триватимуть із 7:00 27 жовтня до 17:00 1 листопада. У цей період комунальники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в сторону проспекту Миколи Бажана у напрямку з правого на лівий берег.

Спеціалісти працюватимуть на третій та частково другій смугах. Під час ремонту проїзд транспорту буде організовано лише першою смугою.

Водіїв закликають заздалегідь враховувати тимчасові обмеження під час планування своїх маршрутів.

На Південному мості в Києві майже на тиждень обмежать рух транспорту
Фото: на Південному мості в Києві обмежать рух транспорту (КМДА)

Нагадаємо, нещодавно рух між двома берегами столиці було тимчасово перервано через пошкодження Південного мосту.

Зазначимо, експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов пояснював, чи витримають мости Києва удари РФ. Він переконаний, що росіяни хочуть не зруйнувати мости, а паралізувати рух містом і налякати людей.

РБК-Україна також писало, що за версією автора The Telegraph, глава Кремля може взятися за мости Києва цієї зими.

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