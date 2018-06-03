Боевики обстреливают Пивденное зажигательными боеприпасами, - штаб

Упродовж минулої доби, 2 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг На окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії. Російсько-окупаційні війська 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю. Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила противнику покращити своэ тактичне положення. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику. Напруженою обстановка залишалася в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське, де терористи продовжували вести вогонь по населеним пунктами з метою завдання втрат серед мирного населення. Тут бойовики застосовували артилерію калібру 122-мм та міномети. Рішучими та вмілими діями підрозділів Об'єднаних сил вогневі засоби так званих представників «луганської народної міліції», що вели вогонь по мирному населенню, було вчасно виявлено та подавлено. На Донецькому напрямку в районі населених пунктів Авдіївка та Мар’їнка противник вдався до активізації бойових дій. Об’єктом ворожого вогню чергового разу стали робочі бригади, які намагаються відновити роботу Донецької фільтрувальної станції. Противник вів вогонь з мінометів 82 калібру та стрілецької зброї. Після втручання представників ОБСЄ, бойовики зі складу російсько-терористичних угруповань перенесли вогонь по захисникам Авдіївки. Так, було відмічено застосування трьох снайперських пар, які підступно відкрили вогонь по оборонцям шахти Бутівка та Авдіївської промзони. Поблизу міста Авдіївка, Донецької області, в районі проведення операції Об‘єднаних сил, під час несення бойового чергуванні на передовому рубежі, отримав кульове поранення командир відділення окремої механізованої бригади старший солдат Дмитро Коновалов. Куля влучила в кінцівку військовослужбовця. Не покинувши бойового товариша, він продовжував вести вогонь на подавлення вогневих точок ворога. Лише після бою Дмитро звернувся до санінструктора, який надав йому першу медичну допомогу. Зараз старший солдат Коновалов перебуває у військовому шпиталі Харкова. Разом з тим повідомляємо, що вчора до свого підрозділу повернувся військовослужбовець, доля якого впродовж п’яти діб залишалася невідомою після виконання бойового завдання на Мариупільському напрямку. У зв’язку із забороною відкриття вогню противник активізував дії снайперських пар. З метою приховування обстрілів та нанесення втрат в живій силі підрозділам Об’єднаних сил. Зокрема, ворожі снайперські пари відмічено на Авдієвському, Курахівському та Маріупольському напрямках. Під час бойових дій минулої доби три наших військовослужбовця отримали поранення та були госпіталізовані. Противник продовжує знищувати житлові будинки та комунальні споруди населеного пункту Південне, що на околицях Горлівки, залякувати місцевих мешканців. Окупанти здійснюють обстріли Південного запалювальними боєприпасами. Об’єднаними силами докладається максимум зусиль задля забезпечення безпеки мирного населення. Так, вчора, було завершено суцільне очищення селища від вибухонебезпечних предметів, які «люб’язно» були доставлені туди з мінометів та артилерії представниками «руського миру». За даними розвідки, минулої доби трьох окупантів знищено, ще трьох поранено. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. На Донеччині забезпечено громадський порядок під час проведення історичного фестивалю «Дике поле. Шлях до Европи». Фестиваль, який відбувся на території заповідника «Кам’яні могили» Нікольського району, зібрав понад тисячу осіб. За результатами сумлінного виконання обов’язків служби посиленими нарядами Національної поліції порушень громадського порядку не допущено. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 16 тисяч осіб та близько 5 тисяч транспортних засобів. Шістнадцятьом особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. За вчорашній день в КПВВ «Майорське», в ході огляду легкового автомобіля «Мазда», під керуванням громадянки України, який слідував до тимчасово окупованої території України за маршрутом Бахмут – Горлівка, прикордонним нарядом спільно з інспектором ДФС, серед особистих речей з ознаками приховування, виявлено 4 засоби парфумів та 2 процесори до комп’ютерної техніки на суму 13 168 грн. Товар вилучено та складено протокол. Вчора військовослужбовцями Об’єднаних сил забезпечено безперешкодну роботу представників національної енергетичної компанія «Укренерго» Маріупольського ремонтно-експлуатаційного центру під час проведення робіт на Курахівській ТЕЦ в районі населеного пункту Мар’їнка. Також доставлено гуманітарну допомогу від благодійного фонду до населеного пункту Луганське. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.