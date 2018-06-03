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В Південному виявлено 360 вибухонебезпечних предметів, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 21:43
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

До розмінування залучались 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки

У селищі Південне Донецької області фахівці групи піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) спільно з групою розмінування Збройних сил виявили 360 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Повідомляється, що рятувальники виявили 30 гранатометних пострілів ВОГ-17 і один ВОГ-25, 15 гранат Ф-1, 10 ракет до РПГ-22 і 304 патрони калібру 7.62 мм.

Згідно з інформацією ДСНС, до розмінування залучались 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що проросійські бойовики обстрілюють селище Південне запальними боєприпасами.

Посол Франції в Україні відвідала Луганську область Бойовики обстрілюють Південне запальними боєприпасами, - штаб
Теги публікації: Донбас, Донецкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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