В Південному виявлено 360 вибухонебезпечних предметів, - ДСНС

До розмінування залучались 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки
У селищі Південне Донецької області фахівці групи піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) спільно з групою розмінування Збройних сил виявили 360 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Повідомляється, що рятувальники виявили 30 гранатометних пострілів ВОГ-17 і один ВОГ-25, 15 гранат Ф-1, 10 ракет до РПГ-22 і 304 патрони калібру 7.62 мм.
Згідно з інформацією ДСНС, до розмінування залучались 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що проросійські бойовики обстрілюють селище Південне запальними боєприпасами.