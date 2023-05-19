У Південній Кореї зростає експорт озброєння через підтримку України у війні, - ЗМІ

Провідний південнокорейський виробник боєприпасів збільшив поставки до Європи. Зокрема, через те, що запаси країн ЄС виснажуються через підтримку зусиль України щодо боротьби з російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei .

У січні цього року компанія Poongsan оголосила про підписання угоди з південнокорейською Hanwha Aerospace на 133,5 млн доларів на поставку великокаліберних боєприпасів, після угоди з Hyundai Rotem на 230 млн доларів у грудні.

Основними покупцями продукції південнокорейської корпорації є США, країни Близького Сходу і Європи.

"Poongsan, як видається, чекає рекордний рік у тому, що стосується продажів озброєнь, через те, що ринок експорту поширився і на Європу на додачу до США і Близького Сходу", - зазначає аналітик Kiwoom Securities Лі Чон-хен.

Південна Корея та постачання зброї Україні

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль ще у квітні заявляв, що Південна Корея може розширити свою підтримку України і вийти за межі гуманітарної та економічної допомоги, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на громадянське населення.

Таким чином, Сеул уперше заявив про готовність надати зброю Україні. Хоча понад рік тому унеможливив надання летальної допомоги.

Проте неназваний південнокорейський чиновник заявляв, що Південна Корея досі не постачає зброю Україні, щоб "зберегти стабільні відносини з Росією".

Військова допомога Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке відбулося 24 лютого минулого року, низка країн оголосили про початок постачання озброєння Україні для протистояння російській агресії. Серед найбільших постачальників військової допомоги - США, Польща, Німеччина та Франція.