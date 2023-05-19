ua ru
Пт, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Южной Корее растет экспорт вооружения из-за поддержки Украины в войне, - СМИ

Новина українською →
Пятница 19 мая 2023 18:37
В Южной Корее растет экспорт вооружения из-за поддержки Украины в войне, - СМИ Фото: В Южной Корее растет экспорт вооружения из-за поддержки Украины в войне (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ведущий южнокорейский производитель боеприпасов увеличил поставки в Европу. В частности, из-за того, что запасы стран ЕС истощаются из-за поддержки усилий Украины по борьбе с российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

В январе этого компания Poongsan объявила о подписании сделки с южнокорейской Hanwha Aerospace на 133,5 млн долларов на поставку крупнокалиберных боеприпасов, после сделки с Hyundai Rotem на 230 млн долларов в декабре.

Основными покупателями продукции южнокорейской корпорации являются США, страны Ближнего Востока и Европы.

"Poongsan, как представляется, ждет рекордный год в том, что касается продаж вооружений, из-за того, что рынок экспорта распространился и в Европу в дополнение к США и Ближнему Востоку",- отмечает аналитик Kiwoom Securities Ли Чон-хен.

Южная Корея и поставки оружия Украине

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль еще в апреле заявлял, что Южная Корея может расширить свою поддержку Украины и выйти за пределы гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население.

Таким образом, Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине. Хотя больше года назад исключил возможность оказания летальной помощи.

Однако, неназванный южнокорейский чиновник заявлял, что Южная Корея до сих пор не поставляет оружие Украине, чтобы "сохранить стабильные отношения с Россией".

Военная помощь Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое произошло 24 февраля прошлого года, ряд стран объявили о начале поставок вооружения Украине для противостояния российской агрессии. Среди крупнейших поставщиков военной помощи - США, Польша, Германия и Франция.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Корея Война России против Украины Военная помощь
NEWS
Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому
Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов