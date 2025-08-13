У Південній Кореї заарештували дружину екс-президента Юна: у чому її звинувачують

Центральний окружний суд Сеула виніс рішення про арешт Кім Гон Хі, дружини колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, який вже перебуває під арештом за звинуваченням в організації державного перевороту та інших злочинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Кім Гон Хі інкримінується участь у махінаціях із цінами на акції, втручання у висунення кандидатів на додаткових парламентських виборах у 2022 році, а також отримання дорогих подарунків від Церкви об'єднання в обмін на надання ділових послуг.

Ордер на арешт виданий на запит групи спеціального прокурора на підставі звинувачень у порушенні закону про ринок капіталу, закону про політичні фонди та законодавства про хабарництво за посередництва. У клопотанні арешт обґрунтовано тим, що вона може знищити докази.

Кім Гон Хі вже перебуває в СІЗО Південного Сеула, де чекатиме на рішення суду. Таким чином, вперше в історії Південної Кореї колишнє президентське подружжя одночасно опинилося під вартою.