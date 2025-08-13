У Південній Кореї заарештували дружину екс-президента Юна: у чому її звинувачують
Центральний окружний суд Сеула виніс рішення про арешт Кім Гон Хі, дружини колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, який вже перебуває під арештом за звинуваченням в організації державного перевороту та інших злочинах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Кім Гон Хі інкримінується участь у махінаціях із цінами на акції, втручання у висунення кандидатів на додаткових парламентських виборах у 2022 році, а також отримання дорогих подарунків від Церкви об'єднання в обмін на надання ділових послуг.
Ордер на арешт виданий на запит групи спеціального прокурора на підставі звинувачень у порушенні закону про ринок капіталу, закону про політичні фонди та законодавства про хабарництво за посередництва. У клопотанні арешт обґрунтовано тим, що вона може знищити докази.
Кім Гон Хі вже перебуває в СІЗО Південного Сеула, де чекатиме на рішення суду. Таким чином, вперше в історії Південної Кореї колишнє президентське подружжя одночасно опинилося під вартою.
Що передувало
Нагадаємо, 3 грудня 2024 року президент Південної Юн Сок Йоль запровадив у країні воєнний стан. Причиною він назвав необхідність захистити конституційний лад, а також домінування в парламенті опозиційних сил, що проявляють прихильність до Північної Кореї та блокують роботу уряду.
Одночасно він дав вказівку військовим оточити парламент країни і не дозволити парламентарям скасувати воєнний стан. Однак військові не змогли виконати наказ через мітинги біля входу до парламенту. Загалом воєнний стан діяв близько 6 годин. Згодом глава держави скасував рішення і попросив вибачення.
Слідчі затримали главу держави лише з другої спроби, оскільки охорона не пропускала правоохоронців до його маєтку.
У березні суд Сеула звільнив Юн Сок Йоля з-під варти, але продовжив розгляд справи про заколот. Потім Конституційний суд ухвалив, що грудневе рішення президента було незаконним, підтримавши його імпічмент. У липні суд Сеула вдруге видав ухвалу щодо ув'язнення колишнього президента Південної Кореї.