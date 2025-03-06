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В Южной Корее истребитель сбросил авиабомбы на пригород Сеула, есть раненые

Четверг 06 марта 2025 07:18
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В Южной Корее истребитель сбросил авиабомбы на пригород Сеула, есть раненые Фото: истребитель KF-16 ВВС Республики Корея (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В Южной Корее во время учений истребитель по ошибке сбросил несколько авиабомб на жилые кварталы неподалеку от Сеула. В результате инцидента получили ранения семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство Yonhap.

Отмечается, что в четверг, 6 марта, по меньшей мере один истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) ошибочно сбросил бомбы за пределами полигона во время учений с боевой стрельбой.

Истребитель KF-16 в 10:04 утра (по местному времени) "аномально" сбросил восемь бомб MK-82 за пределами полигона в Почхоне, в 42 километрах к северо-востоку от Сеула.

По данным местных властей, в результате инцидента, ранения получили семеро людей - пятеро гражданских и двое военных. Состояние двух раненых серьезное, но их жизни ничего не угрожает. Также повреждены семь зданий.

Военные проводят расследование инцидента и извинились за ущерб, причиненный гражданскому населению.

Фото: Raphael Rashid (x.com/koryodynasty)

Напомним, в декабре прошлого года от исполнения своих обязанностей был отстранен начальник штаба армии Южной Кореи генерал Пак Ан Су.

Причиной стала его пост командующего во время недлительного военного положения, введенного президентом страны Йон Сок Йолем.

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