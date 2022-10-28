У Південній Кореї відповіли на закиди Путіна про зброю для України: питання нашого суверенітету

Південна Корея відреагувала на звинувачення російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що Україна нібито отримує корейську зброю та боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль підтвердив, що його країна надає Україні допомогу, одна не військову. При цьому він додав, що це питання в будь-якому випадку стосується їхнього суверенітету.
"Ми послідовно надаємо Україні гуманітарну допомогу разом із міжнародною спільнотою. Ми не надавали жодної летальної зброї, але в будь-якому випадку це питання нашого суверенітету", - заявив лідер Південної Кореї.
Нагадаємо, що США готують для України новий пакет військової допомоги вартістю 275 млн доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.