У Південній Кореї відповіли на закиди Путіна про зброю для України: питання нашого суверенітету

Південна Корея відреагувала на звинувачення російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що Україна нібито отримує корейську зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль підтвердив, що його країна надає Україні допомогу, одна не військову. При цьому він додав, що це питання в будь-якому випадку стосується їхнього суверенітету.

"Ми послідовно надаємо Україні гуманітарну допомогу разом із міжнародною спільнотою. Ми не надавали жодної летальної зброї, але в будь-якому випадку це питання нашого суверенітету", - заявив лідер Південної Кореї.