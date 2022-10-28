RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Южной Корее ответили на упреки Путина об оружии для Украины: вопрос нашего суверенитета

Фото: Южная Корея ответила на обвинения Путина о передаче оружия Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Южная Корея отреагировала на обвинения российского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что Украина якобы получает корейское оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль подтвердил, что его страна оказывает Украине помощь, одна не военную. При этом он добавил, что этот вопрос в любом случае касается их суверенитета.

"Мы последовательно оказываем Украине гуманитарную помощь вместе с международным сообществом. Мы не предоставляли ни одного летального оружия, но в любом случае это вопрос нашего суверенитета", - заявил лидер Южной Кореи.

Напомним, что США готовят для Украины новый пакет военной помощи стоимостью 275 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная КореяОружие в УкраинеВоенная помощьРоссийская ФедерацияВладимир Путин