В Южной Корее ответили на упреки Путина об оружии для Украины: вопрос нашего суверенитета

Южная Корея отреагировала на обвинения российского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что Украина якобы получает корейское оружие и боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль подтвердил, что его страна оказывает Украине помощь, одна не военную. При этом он добавил, что этот вопрос в любом случае касается их суверенитета.
"Мы последовательно оказываем Украине гуманитарную помощь вместе с международным сообществом. Мы не предоставляли ни одного летального оружия, но в любом случае это вопрос нашего суверенитета", - заявил лидер Южной Кореи.
Напомним, что США готовят для Украины новый пакет военной помощи стоимостью 275 млн долларов.
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