В Южной Корее ответили на упреки Путина об оружии для Украины: вопрос нашего суверенитета

Южная Корея отреагировала на обвинения российского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что Украина якобы получает корейское оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль подтвердил, что его страна оказывает Украине помощь, одна не военную. При этом он добавил, что этот вопрос в любом случае касается их суверенитета.

"Мы последовательно оказываем Украине гуманитарную помощь вместе с международным сообществом. Мы не предоставляли ни одного летального оружия, но в любом случае это вопрос нашего суверенитета", - заявил лидер Южной Кореи.