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У Південній Кореї ухвалили рішення про імпічмент президенту

Фото: президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Південній Кореї оголосили імпічмент президенту Юн Сок Йолю 14 грудня. Це стало наслідком політичної кризи після введеного воєнного стану 3 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Ситуація з імпічментом президента Південної Кореї

3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Він діяв близько шести годин, після чого президент вибачився за таке рішення. Але на цьому все не закінчилося.

Днями поліція провела обшуки в офісі президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Вони пройшли в рамках розслідування, яке ініціювали місцеві правоохоронці.

Додамо, що імпічмент президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю було оголошено з другої спроби. Так, 7 грудня парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту Юн Сок Єлю. Але буквально 13 грудня опозиція Південної Кореї зажадала знову проголосувати за імпічмент президента.

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Південна КореяПрезидент