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У Південній Кореї сталася сильна пожежа на складі армії США

Четвер 24 жовтня 2024 19:28
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У Південній Кореї сталася сильна пожежа на складі армії США Фото: у Південній Кореї сталася сильна пожежа на складі армії США (x.com/UKikaski)
Автор: Іван Носальський

У Південній Кореї сьогодні, 24 жовтня, загорівся склад постачання армії США. Пожежу загасили приблизно за 4 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За інформацією південнокорейських рятувальників, пожежа спалахнула ввечері на 55-му складі постачання армії США, що знаходиться в місті Пусан. Він розпочався у досить великій складській будівлі, яку добудовують.

Під час пожежі всередині складського приміщення нікого не було, тож загиблих та постраждалих немає. У будівлі зберігалися будівельні матеріали та легкозаймисті речовини, такі як уретан та гума, але не боєприпаси.

Для гасіння пожежі задіяли 51 одиницю техніки та 163 особи. Американські військові також надали три пожежні машини та 11 осіб особового складу.

Доступ на територію складу був обмежений, туди могли потрапити лише пожежники. Зокрема, на місце інциденту не пускали навіть співробітників поліції.

Нагадаємо, США та Південна Корея є союзниками. Зокрема, на території Південної Кореї є американські військові бази.

До речі, на початку липня на оборонному підприємстві в США пролунав вибух.

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Сполучені Штати Америки Південна Корея Пожежа
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